Парламенту Бельгии предложили инициировать в ЕС отмену антироссийских санкций

Парламент Бельгии рассмотрит резолюцию об отмене экономических санкций в отношении России. О внесении соответствующего документа объявил лидер партии «Фламандский интерес» Филипп Девинтер. «Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России», – цитирует Девинтера Sputnik International.

По словам парламентария, антироссийские ограничения не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы. Он также отметил, что санкционный режим ежегодно наносит бельгийским экспортерам убытки в размере 1,5 млрд евро.

Политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев объяснил в эфире радио Sputnik действия бельгийских парламентариев. «Перестать покупать российский газ и российскую нефть? Но тогда цены вырастут в три-четыре раза, будет коллапс. Никакого серьезного влияния на российскую экономику санкции не произвели, а идет быстрое замещение тех ниш, куда могли бы инвестировать европейские и североамериканские компании – их замещают Китай, стран Азии, БРИКС. В долгосрочной перспективе санкции играют негативную роль в большей степени для европейской экономики, чем для российской, потому что на выгодные проекты деньги найдутся – не из Европы, так с Востока. Так что такие заявления, конечно, символизируют то, что санкции себя изжили. Но политической воли для того, чтобы их отменить, на Западе пока нет», – полагает Суздальцев.

Напомним, ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года под предлогом конфликта на Украине. Позже они были расширены. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва в свою очередь многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по его урегулированию, напоминает РИА «Новости». Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 30.01.18

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