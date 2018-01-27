«На дохлой лошади никуда не уедешь»: в Германии поддержали поэтапную отмену антироссийских санкций

Главы двух восточных немецких земель поддержали инициативу о поэтапной отмене антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.

Так, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил ограничительные меры с «дохлой лошадью, на которой никуда не уедешь», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Региональный руководитель уверен, что проблемы на Украине не решить при помощи «символической политики», которая нанесла ущерб немецким компаниям.

Рамелов также отметил, что восточных землям Германии, которые в большей степени пострадали от санкций, нужно выработать единую позицию по вопросу антироссийских санкций и отстаивать ее перед федеральным правительством в Берлине, а также в Брюсселе, передает ТАСС.

Его позицию поддержал премьер-министр Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф. Вопрос отмены санкций может быть выдвинут в понедельник в Берлине на конференции премьеров земель Восточной Германии.

Как сообщал «Новый День», в начале января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о постепенной отмене санкций в отношении России при условии прочного перемирия в Донбассе. При этом он счел «оторванной от жизни» идею отмены всех антироссийских ограничительных мер одновременно в увязке со 100-процентным выполнением минских соглашений. Габриэль добавил, что снимать санкции поэтапно логично, поскольку вводились они также поэтапно.

Министр также высказал мнение, что единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе – размещение миротворческой миссии ООН. По его словам, только «сильный мандат ООН побудит обе стороны выполнить минские договоренности, например, отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения».

Инициативу Берлина поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, поэтапная отмена санкций в отношении России при прогрессе в выполнении Минских соглашений целесообразна.

Курц также заявил, что «мир в Европе может быть только с Россией» в качестве партнера, а не в качестве оппонента.

Напомним, отношения между Россией и ЕС резко ухудшились на фоне украинского кризиса в 2014 году. Запад ввел антироссийские санкции. Москва ответила симметрично. При этом власти России отвергают обвинения во вмешательстве в дела Украины, подчеркивая, что Москва непричастна к конфликту в Донбассе, а также не является субъектом минских соглашений по урегулированию. Российская сторона также заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Берлин, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Берлин, Москва. Другие новости 27.01.18

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