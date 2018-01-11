Германия выступила за поэтапное снятие санкций с России при одном условии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением о постепенной отмене санкций в отношении России при условии прочного перемирия в Донбассе. При этом он счел «оторванной от жизни» идею отмены всех антироссийских ограничительных мер одновременно в увязке со 100-процентным выполнением минских соглашений. Об этом глава МИД ФРГ заявил накануне в Берлине на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики, передает «Немецкая волна». Габриэль добавил, что снимать санкции поэтапно логично, поскольку вводились они также поэтапно.

По его мнению, единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе – размещение миротворческой миссии ООН. По его словам, только «сильный мандат ООН побудит обе стороны выполнить минские договоренности, например, отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения».

При согласии России на ввод «голубых касок» в Донбасс и установлении в регионе длительного перемирия, по словам главы МИД Германии, «ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить», а именно, уточнил он, частично отменить санкции.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 11.01.18

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