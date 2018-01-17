Канцлер Австрии предложил поэтапно снять санкции с России

Поэтапная отмена экономических санкций в отношении России при прогрессе в выполнении Минских соглашений целесообразна. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего прогресса, о которых говорил в свое время (президент ФРГ, ранее глава МИД) Франк-Вальтер Штайнмайер», – подчеркнул канцлер.

По мнению Курца, «мир в Европе может быть только с Россией» в качестве партнера, а не в качестве оппонента.

Напомним, отношения между Россией и Евросоюзом ухудшились на фоне украинского кризиса. Запад ввел антироссийские санкции. Москва ответила симметрично. При этом власти России отвергают обвинения во вмешательстве в дела Украины, подчеркивая, что не причастна к конфликту в Донбассе, а также не является субъектом минских соглашений по урегулированию. Как отмечает РИА «Новости», Россия также неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Как писал «Новый День», в начале января министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также выступил с предложением о постепенной отмене санкций в отношении России при условии прочного перемирия в Донбассе. При этом он счел «оторванной от жизни» идею отмены всех антироссийских ограничительных мер одновременно в увязке со 100-процентным выполнением минских соглашений.

По его мнению, единственный путь урегулирования конфликта в Донбассе – размещение миротворческой миссии ООН. По его словам, только «сильный мандат ООН побудит обе стороны выполнить минские договоренности, например, отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения». При согласии России на ввод «голубых касок» в Донбасс и установлении в регионе длительного перемирия, по словам главы МИД Германии, «ей надо что-либо дать взамен, чем-либо вознаградить», а именно, уточнил он, частично отменить санкции.

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 17.01.18

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