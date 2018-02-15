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Четверг, 15 февраля 2018, 13:21 мск

В мире

В США двух граждан России приговорили к тюрьме за хакерство

В американском штате Нью-Джерси Владимира Дринкмана и Дмитрия Смилянца приговорили к лишению свободы по обвинению в организации хакерских атак.

Приговор вынес суд города Камден. Владимира Дринкмана обвинили в причастности к одному из крупнейших киберпреступлений. По мнению суда, нанесенный россиянином ущерб оценивается в 312 млн долларов, пишет «Интерфакс».

Дринкман был задержан в Нидерландах в 2012 году и экстрадирован в США. В 2015 году он признал свою вину. Суд приговорил его к 12 годам тюремного заключения.

Дмитрий Смилянец обвинялся в аналогичном преступлении и был приговорен к 4 годам и трем месяцам тюремного заключения. После оглашения приговора россиянин вышел на свободу, так как отбыл срок, находясь под арестом.

Нью-Джерси, Служба информации РИА «Новый День»

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