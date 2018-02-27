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Вторник, 27 февраля 2018, 12:49 мск

В мире

Аналитики ткнули Пентагон носом в «серьезные проблемы» армии

Фото: navyseals.com

Аналитики экспертного издания National Interest (NI) указали на «серьезную проблему» армии США. Они пришли к выводу, что американские вооруженные силы чрезмерно зависимы от элитных подразделений, в частности, «морских котиков» (Navy SEAL), «зеленых беретов» и рейнджеров (Силы специального назначения США и элитное подразделение глубинной разведки соответственно – прим. ред.), что в значительной мере подрывает значимость других армейских подразделений.

По мнению экспертов, «самым лучшим» в США подразделениям зачастую поручают не входящие в сферу их компетенции задачи. Это, безусловно, снижает их способность выполнять операции в сфере их непосредственной компетенции. Аналитики напомнили, что в США имеются различные виды вооруженных сил, которые должны заниматься военной деятельностью в рамках своей компетенции. Так, например, базовое подразделение «зеленых беретов», команда «А» (A-Team), в состав которой входит 12 человек, не способна самостоятельно остановить наступление танкового подразделения. Лучшим оружием против такого противника являются собственные танки, передает РИА «Новости».

В связи с этим NI призывает Пентагон пересмотреть подход к использованию вооруженных сил. В частности, главенствующим критерием в выборе подразделения должен стать уровень подготовки к решению определенных военных задач, а не «популярность». «США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, применять нужное подразделение в каждом конкретном случае. Сейчас настал идеальный момент для этого», – пишет NI. Издание резюмирует, что глава Пентагона Джеймс Мэттис – подходящий лидер для разрешения этой проблемы в американской армии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.02.18

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Метки / США

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