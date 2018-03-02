Канада вслед за ЕС возмутилась введением США пошлин на металлы

Оттава (Новый День, Иван Гридин) Канада вслед за Европейской комиссией (ЕК) объявила, что примет ответные меры в случае введения Соединенными штатами ввозных пошлин на сталь и алюминий. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел страны Христя Фриланд.

По ее словам, абсолютно нецелесообразно рассматривать торговлю с Оттавой как угрозу национальной безопасности США. «В случае любых ограничений на канадскую продукцию из стали и алюминия Канада примет ответные меры, чтобы защитить свои торговые интересы и своих рабочих», – цитирует РИА «Новости» заявление Фриланд. По данным минторга Соединенных штатов, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в страну, еще 12,5% – на Россию.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Еврокомиссия тут же отреагировала на это, заявив, что ответит на решение Вашингтона контрмерами. В частности, председатель ЕК Жан-Клод Юнкер пообещал принять в отношении американцев европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

«Мы выражаем большое сожаление в связи с этим шагом, который выглядит как вопиющее вмешательство с целью защиты американской промышленности и не имеет никакого оправдания с точки зрения национальной безопасности», – заявил глава ЕК. По словам Юнкера, Евросоюз не будет сидеть сложа руки, когда его «собственная промышленность страдает от несправедливых мер, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест», пишет РГ. «ЕС будет реагировать решительно и соразмерно для защиты своих интересов», – сказал европейский чиновник.

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