Трамп отправил Тиллерсона в отставку: Госдеп США возглавил экс-глава ЦРУ

Рекс Тиллерсон лишился поста руководителя Госдепартамента США, на его место назначен экс-глава ЦРУ Майк Помпео. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил президент США Дональд Трамп в своем твиттере.

Вместе с тем Трамп отметил, что новым директором ЦРУ станет нынешний заместитель руководитель этого ведомства Джина Хаспел, которая будет первой женщиной во главе спецслужбы.

О подобных кадровых перестановках в конце ноября 2017 года сообщала газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации США. Также американские СМИ сообщали о напряженности в отношениях между Трампом и Тиллерсоном.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 13.03.18

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