Техасский город Остин терроризирует неизвестный подрывник

В американском городе Остин штата Техас сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел на юго-западе города, передает телеканал KMOV со ссылкой на департамент полиции. Два человека госпитализированы с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

Кроме того, местные СМИ сообщают о втором взрыве. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

Правоохранители попросили жителей близлежащих районов не выходить на улицу, а горожан воздержаться от посещения места взрыва. К расследованию подключились сотрудники ФБР.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Остине. Неделю назад в городе также прогремели два взрыва. Известно, что у жилого дома взлетела на воздух посылка. Тогда сообщалось о двоих погибших и двоих раненых.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти подрывника, причастного к серии взрывов.

Остин, Служба информации РИА «Новый День»

Остин. Другие новости 19.03.18

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