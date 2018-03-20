В Техасе взорвалась посылка, начиненная гвоздями и шрапнелью

В отделении логистической компании FedEx в Техасе взорвалось одно из отправлений, адресованное жителю Остина. Ранее в этом городе произошло несколько взрывов, устроенных неизвестными.

Посылка, начиненная гвоздями и шрапнелью, взорвалась в помещении FedEx, находящемся неподалеку от Сан-Антонио, пишет CBS News. По предварительным данным пострадала сотрудница. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что отправление должно было прибыть в Остин, город в котором на протяжении трех недель гремят взрывы. С начала марта взорвалось уже четыре бомбы, по разным данным, 1-2 человека погибли, четверо пострадали.

Правоохранители Остина не исключают, что все эти происшествия могут быть связаны между собой. За информацию о злоумышленниках, устроивших взрывы, власти штата назначили награду в размере 15 тысяч долларов. К расследованию подключилось ФБР. Затем федеральные власти увеличили вознаграждение до 100 тысяч долларов.

Сан-Антонио, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Антонио. Другие новости 20.03.18

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