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Понедельник, 21 мая 2018, 15:49 мск

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Иракский суд постановил казнить россиянина

Фото: Daily Mail

В Ираке вынесен смертный приговор россиянину. Суд признал его виновным в участии в террористической деятельности в рядах запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, группировки «Исламское государство», сообщает The Daily Star со ссылкой на местные судебные органы.

По данным издания, фамилия россиянина – Хассанов, его имя не уточняется. Стоит отметить, что с начала года суды Ирака приговорили к высшей мере наказания более 300 человек, 100 из которых – иностранцы. Все приговоры вынесены по обвинениям в связях с террористами. Большинство осужденных являются турецкими гражданами, а также выходцами из бывших советских республик.

Как писал «Новый День», в конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в тюрьме уголовного суда Багдада находятся до 70 женщин и более 100 детей, предположительно, являющихся гражданами России – установить личность и подтвердить гражданство удается только после окончания следствия и вынесения приговора, так как до этого иностранных дипломатов к обвиняемым не допускают.

Она также рассказала, что 19 россиянок были признаны виновными в поддержке «Исламского государства» (запрещена в России) и приговорены к пожизненным срокам лишения свободы. Детей осужденных отправят в Россию. Осенью 2017 года депутат иракского парламента Виян Дахил сообщал, что в качестве членов террористической организации задержаны 512 россиянок.

Протестов со стороны Москвы случаи задержания и осуждения россиянок Багдадом не вызывали.

Багдад, Иван Гридин

Багдад. Другие новости 18.05.18

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