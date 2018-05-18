СМИ: США применили неизвестное оружие в Афганистане

США применили неизвестное управляемое оружие в Афганистане в провинции Фарах. Боеприпас с воздуха необычным образом поразил здание, в котором укрывались два террориста, передает Infox.ru со ссылкой на портал The Drive.

Видео, демонстрирующее маневры, доступно на Youtube. На кадрах (с 35-й секунды) видно, как снаряд стремительно летит к цели, уходит вниз, выходит за кадр и после неестественно быстро подлетает к зданию и ликвидирует его.

Отмечается, что объект ведет себя нехарактерно для известных видов управляемых боеприпасов.

Между тем, в комментариях к видео скептики не верят в новый вид американского оружия. В Сети предположили, что американцы выпустили не один, а два снаряда, похожие на ракеты: одну, которая не попала в кадр, раньше, другую – позже, и именно ее в момент снижения запечатлела камера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

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