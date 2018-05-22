Пусть умоются. Представитель ВПК РФ ответил на заявления США

Эксперты телеканала СNBC, высказавшиеся о новейших российских ракетах, были некомпетентны. Публикация о якобы неудачных испытаниях крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой свидетельствуют о некомпетентности телеканала, который, вероятно, принял бросковые испытания ракет, при которых их основной двигатель не включается, за нештатную ситуацию. Такое, заявление сделал член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники, о чем писал «Новы День», сообщал, что испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными. Американская разведка оценила российское гиперзвуковое оружие небоеспособным.

Мураховский в свою очередь отметил, что американцы могут говорить, что захотят. «Что касается упомянутой гиперзвуковой ракеты, то у нас есть много изделий, на которых отрабатываются технологии гиперзвука, это может быть «Циркон», может быть «Кинжал». Когда идут такие журналистские «вбросы» без опоры на факты, то трудно оценить, что они имели в виду,» – цитирует его слова РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее бывший главнокомандующий Североатлантическим альянсом в Европе, американский генерал Филип Бридлав заявил в интервью польскому порталу Onet, что ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией.

По его словам, армия РФ очень быстро учится на ошибках. Он также напомнил про новейшие российские вооружения. Он подчеркнул, что Москва отправила «четкий сигнал» всем европейским столицам: «наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, понадобится, долетят и до вас».

Генерал считает, что еще один большой вызов для НАТО – интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он пояснил, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас на это отводится не более пяти суток.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.18

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