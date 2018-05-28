Десятки тысяч британцев хотят встретить Трампа протестами

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить президента США Дональда Трампа отказаться от посещения Лондона во время его официального визита и встретиться в ее загородной резиденции.

Причина такого предложения – готовящиеся антитрамповские массовые протесты в Лондоне, пишет The Sun. Принять участие в акция изъявили желание десятки тысяч британцев. Предложение Мэй передаст в Белый дом британский посол в США Ким Даррок.

Таким образом, вместо лондонских достопримечательностей американскому лидеру предложат побывать в резиденции премьер-министров Чекерс, в Виндзорском замке и Бленхеймском дворце. Ранее стало известно, что визит Трампа в Британию намечен на 13 июля.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.05.18

ФБР выпустила рекомендации по борьбе с атаками Fancy Bear. / Польша готова заплатить за американскую милитаризацию до 2 млрд долларов. / СМИ: Вместе с военнослужащими РФ в Сирии погибли бойцы ЧВК Вагнера. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»