Полиция Мадрида освободила Брайдера, задержанного по запросу РФ

Испанская полиция освободила основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, задержанного ранее в среду, 30 мая, по запросу России, направленного в Интерпол, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Мадрида. Правоохранители объяснили это тем, что ордер на арест финансиста не имел силы из-за истечения срока его действия, передает Bloomberg. Браудера отпустили после дачи показаний, уточняет РИА «Новости».

Сам финансист написал в своем твиттере, что испанская полиция отпустила его по рекомендации генсекретаря Интерпола не выполнять новый запрос России о его задержании. Ранее Интерпол несколько раз отказывал Москве в розыске Браудера, сочтя его преследование политическим.

Как сообщал «Новый День», о своем задержании заочно осужденный в РФ Браудер ранее сообщил в своем твиттере, опубликовав. фото, на котором видны двое полицейских, сидящих в автомобиле. Он рассказал, что его везут в полицейский участок. По словам Браудера, испанская полиция задержала его по запросу России в Интерпол.

Напомним, в июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по «делу Магнитского». Судом и следствием было установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 года по 2002 год разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс», находившиеся под управлением Hermitage Capital. Самого Магнитского следствие обвинило в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в ноябре 2009 года.

В декабре 2017 года Тверской районный суд Москвы заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свобода за неуплату налогов.

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 30.05.18

Ученые: Обратить старение помогут вирусы. / Уильям Браудер арестован в Испании по запросу России. / Небензя о катастрофе MH17: С Россией на языке ультиматумов говорить не позволено. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»