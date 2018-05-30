Уильям Браудер арестован в Испании по запросу России

Основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера задержала испанская полиция. Об этом он сам сообщил в своем твиттере. Финансист утверждает, что арестован по запросу России, направленному в Интерпол.

Браудер опубликовал в микроблоге фото, на котором видны двое полицейских, сидящих в автомобиле. «На заднем сиденье испанской полицейский машины. Они не говорят мне, в какой полицейский участок везут»,– говорится в публикации.

В июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по так называемому «делу Магнитского». Судом и следствием было установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 года по 2002 год разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс», находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Самого Магнитского следствие обвинило в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в ноябре 2009 года.

В феврале 2017 года сообщалось, что суд принял решение об аресте основателя фонда Hermitage Capital, после того как Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила иск на сумму более четырех миллиардов рублей к Уильяму Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову, которые обвиняются в неуплате налогов. Известно, что предприниматели проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому обвинение предъявлено им заочно.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 30.05.18

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