Декриминализация: МВД объяснило, почему закрыто уголовное дело против Браудера

Уголовное дело отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» действительно закрыто. В пресс-центре МВД России пояснили, что это связано с изменением российского законодательства.

«Действия Уильяма Браудера были квалифицированы как незаконное предпринимательство, по ст. 171 УК РФ, поскольку он осуществил незаконное приобретение вышеуказанных акций, используя подконтрольные ему юридические лица, не имея специального разрешения Федеральной комиссии по ценным бумагам. В связи с изменением уголовного законодательства осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения было декриминализировано», – цитирует сообщение пресс-службы МВД «Интерфакс».

В результате, как пояснили в министерстве, в июле 2017 года уголовное преследование в отношении Браудера по факту незаконного совершения сделок с акциями было прекращено.

Как известно, Браудер обвинялся в мошенническом хищении более 130 млн акций в период 1999-2004 годов, стоимостью более 2 млрд рублей.

В феврале 2017 года сообщалось, что Тверской суд Москвы вновь принял решение о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital. Ранее Браудер был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по «делу Магнитского». Суд установил, что юрист Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании «Файерстоун Данкен Лимитед», в интересах Браудера с начала 1997 года по 29 марта 2002 года разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс». Эти предприятия были зарегистрированы в Калмыкии и находились под управлением фонда Hermitage Capital.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал мертвого уже 4 года Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.09.17

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