ФНС выставила Браудеру счет почти на 4 млрд рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила иск на сумму более четырех миллиардов рублей к главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову, которые обвиняются в неуплате налогов. Об этом стало известно сегодня в ходе слушаний в Тверском районном суде Москвы.

Браудеру предъявлен ряд обвинений по экономическим преступлениям, таким как преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и невыполнение обязанностей налогового агента. По данным гособвинения, ущерб, нанесенный Браудером и Черкасовым, составляет более четырех миллиардов рублей, передает РАПСИ.

Известно, что предприниматели проживают в Великобритании и объявлены в международный розыск, поэтому обвинение предъявлено им заочно.

В феврале Тверской суд санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации либо с момента их фактического задержания в России.

В июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по так называемому «делу Магнитского». Судом и следствием было установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 года по 2002 год разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестменс», находившиеся под управлением Hermitage Capital.

Самого Магнитского следствие обвинило в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). По мнению следствия, Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.

В 2013 году Тверской суд Москвы признал мертвого уже 4 года Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.17

Министр Ткачев разгневался из-за поставок дешевого сахара в Россию. «Российские производители вынуждены снижать цены». / Аэропорт «Жуковский» перешел на резервное энергопитание. / Банки-гиганты вышли из Ассоциации российских банков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»