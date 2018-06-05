Иран объявил о наращивании мощностей по обогащению урана

Иран известит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что приступает к наращиванию мощностей по обогащению урана. Об этом заявил представитель Организации по ядерной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди. Тегеран готовит официальное письмо в МАГАТЭ, передает агентство ISNA.

По словам иранского чиновника, планируется нарастить производство UF6 (гексафторид урана) и UF4Ю. Иран, отметил Бехруз Камальванди имеет возможности увеличить число центрифуг. Указание подготовиться к наращиванию мощностей по обогащению урана днем ранее дал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Камальванди пояснил, что «лидер имел в виду, что мы должны ускорить определенные процессы, связанные с мощностями в области ядерных разработок, чтобы продвигаться вперед быстрее в случае необходимости». Иран готов к тому, чтобы увеличить обогащение урана до 20-процентного уровня в течение «максимум двух-трех дней».

Тегеран неоднократно заявлял, что намерен возобновить ядерную программу до уровня существовавшего до подписания в 2015 году соглашения с «шестеркой» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки, о чем 8 мая объявил американский президент Дональд Трамп.

Западноевропейские подписанты соглашения в целом выступают за сохранение соглашения, однако под давлением Вашингтона начали высказывать опасения, связанные с ракетной программой Ирана. Как напоминает «Интерфакс», Тегеран последовательно настаивает, что эти проблемы не имеют между собой ничего общего.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 05.06.18

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