Власти Италии запретили спасать утопающих беженцев

Правительство Италии запретило спасателям помогать терпящим бедствие в акватории Средиземного моря судам, перевозящим беженцев, пишет Independent. Ранее появилась информация, что в воскресенье, 24 июня, итальянские спасатели не откликнулись на шесть сигналов бедствия от судов, перевозивших мигрантов из Северной Африки в Европу. Чиновники пояснили, что суда находились в территориальных водах Ливии, потому Италия не несет ответственность за спасение утопающих.

Напомним, в начале июня власти Италии и Мальты запретили судну Aquarius с 629 нелегальными мигрантами на борту заходить в свои порты. В результате судно зашло в испанский порт Валенсию, оттуда их согласилась принять к себе Франция. Вместе с тем, почти 300 мигрантов решили остаться в Испании.

После случившегося президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал Рим за отказ принимать мигрантов и предложил ввести санкции в отношении стран, отказывающихся принимать беженцев. В ответ Сальвини назвал Макрона высокомерным, призвав его «показать щедрость фактами, открыв французские порты» для всех беженцев. Как напоминает РБК, итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майон ранее подчеркивал, что в Италии сложилась чрезвычайная иммиграционная ситуация, из-за чего период, когда Рим «брал на себя все», завершился.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 25.06.18

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