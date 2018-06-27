Обвиняемый в хакерстве россиянин отказался признать вину в суде США

Россиянин Евгений Никулин, которого Чехия по требованию Вашингтона экстрадировала в США из-за обвинений во взломе социальных сетей, на слушаниях в суде отказался признать свою вину. Об этом рассказала адвокат обвиняемого в хакерстве гражданина России Аркадий Бух.

По его словам, судья определила график дальнейшего процесса, подачи петиций и прочих формальностей. Рассмотрение дела присяжными предварительно намечено на 28 января 2019 года. Эту дату предложила защита, прокуратура до 3 июля может предложить другие варианты, но пока ни судья, ни обвинение не высказали никаких пожеланий или возражений, отмечает РИА «Новости».

По словам Буха, тюрьма, где содержится россиянин, – учреждение уровня штата, там находятся исключительно опасные преступники. Кроме того, адвокат сообщил, что сотрудники российского консульства принимают активное участие в судьбе Никулина. Он также рассказал, что руководство тюрьмы не создает препятствий в общении подзащитным, а сам Никулин «чуть ли не каждый день» общается по телефону с родственниками.

Как писал «Новый День», россиянина схватили в гостинице в центре Праги в октябре прошлого года по запросу США в ходе совместной спецоперации полиции Чехии и ФБР. Ранее Интерпол выдал «красный ордер» на его задержание. Это документ требует от стран, входящих в данную организацию, задержать подозреваемое лицо для последующей выдачи разыскивающей его стране.

Также ордер на арест Никулина был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. Чешский минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. В мае 2017 года пражский горсуд постановил, что Никулин может быть экстрадирован как в РФ, так и в США. Обвиняемый опротестовал решение горсуда в части его возможной выдачи в США, однако Верховный суд в Праге 24 ноября 2017 года вынес решение о том, что Никулин может быть выдан в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.06.18

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