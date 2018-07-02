Терроризм в Тунисе: вчера, сегодня, завтра и навсегда?

Тунис, который в феврале этого года был внесен Еврокомиссией в чёрный список стран, причастных к финансированию международного терроризма, продолжает лихорадить. Что привело страну, подававшую демократические надежды, к такому печальному финалу?

Предшествовали этому серьёзному и вынужденному решению участившиеся сообщения о росте террористической угрозы в арабской стране. Такое «закрытие» страны привело к резкому падению спроса на путевки на тунисские курорты и, как следствие, растущей безработице. Это нанесло сильный удар по и без того ослабленной экономике страны.

Не исключено, что страна верными шагами идёт к тому, чтобы превратиться в новый оплот мирового терроризма. Такие планы, по крайней мере, были на нее у бывшего главы боевиков запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади. Учитывая, что сейчас место лидера террористов занял выходец из Туниса Джалалудин аль-Туниси, спокойствие в этой североафриканской стране наступит не скоро.

Почему же когда-то пользовавшийся репутацией наиболее безопасной и вестернизированной в своем регионе страны, Тунис превратился в кузницу кадров для террористов? Главным толчком, активизировавшим протестные настроения среди местного населения и массовые вступления в экстремистские группировки, стали серии революционных потрясений на Ближнем Востоке в 2010-2011 годах, которые начались именно с Туниса. Так называемая «Арабская весна» привела в 2011 году к смещению с поста президента Туниса Зина аль-Абедина Бен Али, который до этого момента бессменно руководил страной с 1987 года.

С этого момента Тунис не просто сам столкнулся с проблемой экстремизма, а стал поставщиком «кадров» для международного терроризма. По данным консалтинговой компании Soufan Group, число наемников из Туниса в рядах террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) составляет 2926 человек. Первое время тунисские боевики действовали на территории Европы, но в 2013 году прогремел первый взрыв в самой стране. Смертник подорвался вблизи отеля Ryadh Palms. Авторитет Туниса пошатнулся в глазах отдыхающих со всего мира, но началом конца туристического бизнеса арабской страны стал теракт в Бардо в 2015 году. Нападение на музей и обстрел туристов потрясли весь мир. Боевики расстреляли автобусы и, проникнув в здание, взяли в заложники более 40 человек. В ходе спецоперации всех террористов устранили, но избежать жертв не удалось. Пострадало более 60 человек, 21 из которых погибли.

Фото: sputnik.kg

Спустя несколько месяцев в курортном городе Сус от рук террористов погибли еще 40 человек и пострадали более 70 человек. Всё произошло прямо посреди пляжа популярного отеля. Подплыв на лодке, боевики открыли огонь по отдыхающим. Жертвами теракта стали в основном европейские туристы из Германии, Великобритании, Бельгии, Франции.

В ноябре этого же года смертник прямо в центре столицы недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма подорвал автобус с сотрудниками охраны президента. Погибли 13 человек, ещё 20 – получили серьёзные ранения. За все атаки ответственность на себя взяла запрещенная в РФ группировка «Исламское государство».

Трагические события вызвали волну протестов среди мирного населения. Тысячи людей выходили на митинги с призывами к полиции сделать хоть что-то для безопасности страны, ведь многие туристические агентства поставили на Тунис клеймо «опасно». Тогда в стране ввели режим чрезвычайного положения, а полиция занялась охраной туристов.

Но репутация неблагонадёжной для отдыха уже закрепилась за Тунисом и продолжает оставаться такой же, подкрепляясь новыми сообщениями об очередной террористической ячейке. Так, летом 2017 года МВД сообщило о раскрытии готовящегося исламистами захвата территорий на юге страны. А с начала этого года, по сообщениям министерства внутренних дел страны, была раскрыта деятельность боевиков на северо-западе Туниса.

На данный момент страна живёт в постоянном режиме чрезвычайного положения, что свидетельствует о том, что разговоры об усиленных мерах безопасности – лишь ширма, скрывающая реальную угрозу. Это стало следствием глубочайшего экономического кризиса, растущего уровня безработицы и бедности, что в свою очередь приводит к усилению экстремистского настроения в регионе и массовому переходу местного населения на радикальную сторону. И это на сегодняшний день ключевая проблема для Туниса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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