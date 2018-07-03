В Таиланде спасатели пытаются вытащить из пещеры 12 детей

В Таиланде 12 подростков и один взрослый стали заложниками в системе пещер. Поисковая операция продлилась десять дней. К счастью, школьников удалось найти живыми, однако теперь спасателям предстоит вытащить их из-под земли.

23 июня игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером зашли в пещеру, пишет Sky News. Они планировали пройти до одного из подземных залов и вернуться обратно. Выбраться на поверхность подростки не смогли, так как внезапный ливень привел к наводнению и затопил пещеры.

Пропавшую группу искали несколько дней. Вычислить, где они находятся, удалось по вещам, которые остались у входа в пещеру. Водолазы проплыли по затопленным пещерам и обнаружили подростков. Позже к ним присоединились медики, а также доставили пищу, воду и лекарственные препараты.

Уточняется, что все школьники живы и находятся в относительно хорошем состоянии. Естественно, дети были обезвожены и истощены, но в целом их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Экстренные службы рассматривают различные варианты спасения подростков. Дело в том, что даже у опытных дайверов уходит около шести часов, чтобы проплыть по всем коридорам к месту нахождения детей. Преодолеть такой путь неподготовленным ребятам будет не под силу. На восстановление и подготовку к выходу на поверхность может уйти несколько дней.

Есть и альтернативный план. Неподалеку от пещеры, где находятся дети, есть расщелина, которая выходит на поверхность. Спасатели хотят расширить ее, чтобы вытащить пострадавших. Глубина расщелины составляет 200 метров, предположительно, на работы по бурению потребуется от одного до двух дней.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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