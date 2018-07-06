В Таиланде во время операции по спасению из пещеры детей погиб дайвер

В Таиланде погиб один из участников спасательной операции по освобождению детей из подземного плена. 12 подростков находятся в пещере на протяжении двух недель. По словам спасателей, на то, чтобы вытащить их, могут уйти месяцы.

В системе пещер погиб бывший служащий тайского военно-морского флота, пишет Associated Press. Мужчина добровольно помогал спасателям. Он доставлял баллоны с кислородом, когда потерял сознание под водой. Реанимационные действие не принесли результата. По предварительным данным, у дайвера закончился воздух.

Напомним, 23 июня игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером зашли в пещеру. Они планировали пройти до одного из подземных залов и вернуться обратно. Выбраться на поверхность подростки не смогли, так как внезапный ливень привел к наводнению и затопил пещеры. Поисковая операция продлилась десять дней.

Экстренные службы рассматривают различные варианты спасения подростков. Дело в том, что даже у опытных дайверов уходит около шести часов, чтобы проплыть по всем коридорам к месту нахождения детей. Преодолеть такой путь неподготовленным ребятам будет не под силу. На восстановление и подготовку к выходу на поверхность может уйти несколько месяцев.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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