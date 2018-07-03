В Индонезии потерпел крушение паром со 140 пассажирами на борту

У берегов Индонезии шторм стал причиной крушения парома. На борту судна находилось 140 пассажиров. По разным данным, жертвами катастрофы стали от 4 до 11 человек.

ЧП произошло близ индонезийского острова Сулавеси. Паром направлялся к острову Селаяр, когда поднялся сильный ветер, а волны раскачали судно так, что оно пошло ко дну.

Паром перевозил 140 пассажиров, а также легковые и грузовые автомобили. Люди надели спасательные жители, однако их на всех не хватило. И хотя до берега было недалеко (около 200 метров), выжить удалось не всем.

На данный момент спасательные службы вытащили из воды 30 человек, из них восемь госпитализированы. В СМИ появляется противоречивая информация о погибших. Так The Guardian сообщает о четырех жертвах катастрофы. Associated Press со ссылкой на данные властей пишет, что число погибших выросло до 11 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

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