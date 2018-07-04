В Индонезии число жертв крушения парома выросло до 31

В Индонезии продолжается операция по спасению пассажиров парома, который затонул у острова Сулавеси. Жертвами катастрофы стал 31 человек.

По уточненным данным, на судне находилось 164 человека – пассажиры и члены экипажа, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. 130 человек удалось спасти, еще 31 погиб. Ранее сообщалось об 11 жертвах крушения.

Кроме того, трое числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают их поиск, есть вероятностью, что они могут находиться во внутренних помещениях парома.

Как ранее сообщал «Новый День», ЧП произошло близ индонезийского острова Сулавеси. Паром направлялся к острову Селаяр, когда поднялся сильный ветер, а волны раскачали судно так, что оно пошло ко дну.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 04.07.18

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