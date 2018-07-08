Страшное наводнение в Японии: десятки погибших и пропавших без вести. Миллионы человек попали под эвакуацию

Число жертв наводнения и оползней в Японии, вызванных трехдневными проливными дождями выросло до 75 человек, еще 92 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 66 погибших и более 40 пропавших.

Ливни, которые принес тайфун «Прапирун», вызвали оползни и наводнения в центральной и юго-западной части Японии. Наиболее сильный удар стихии пришелся на префектуры Киото, Окаяма и Хиросима, в последней погибло больше всего людей. Значительные территории населенных пунктов оказались затопленными. В ряде районов дома оказались затопленными до второго этажа и выше.

В 23 из 47 префектур страны, на территории которых проживают около 4,5 млн человек, действуют рекомендации или приказы об эвакуации населения.

В стране работает экстренный штаб по ликвидации последствий стихии, созданный при правительстве. В поисково-спасательных операциях задействованы сотрудники спасательной службы и бойцы Сил самообороны, а также 40 вертолетов.

Премьер Синдзо Абэ после экстренного заседания правительства заявил, что безопасность множества людей до сих пор не обеспечена. Он призвал бросить все силы на спасение людей.

По прогнозу синоптиков, сильные дожди продолжатся до понедельника, 9 июля.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

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