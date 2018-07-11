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Среда, 11 июля 2018, 12:14 мск

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Японские автозаводы приостановили производство из-за паводка

Фото: NHK

Из-за наводнения в Японии приостановили работу сразу два автопроизводителя – Mazda и Mitsubishi. На заводах надеются возобновить деятельность в ближайшие несколько дней. Тем временем, число погибших и пострадавших от разгула стихии выросло.

По данным телерадиокомпании NHK, стоят производственные линии Mazda Motor на заводах в Хиросиме и префектуре Ямагути. Для возобновления работы не хватает деталей. Дело в том, что паводок подтопил склады производителей комплектующих.

Кроме того, компания Mitsubishi Motors прекратила производство на заводе в Курасики, префектура Окаяма. Сотрудники предприятия не смогли добраться до места работы из-за затопленных дорог.

Отмечается, что решение о возобновлении работы автоконцернов будет принято позже.​ Руководство надеется запустить производство через 2-3 дня.

В конце прошлой недели ливни, которые принес тайфун «Прапирун», вызвали оползни и наводнения в центральной и юго-западной части Японии. Наиболее сильный удар стихии пришелся на префектуры Киото, Окаяма и Хиросима. Значительные территории населенных пунктов оказались затопленными. По последним данным, число погибших приближается к 170, еще 80 человек числятся пропавшими без вести

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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