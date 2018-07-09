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Понедельник, 9 июля 2018, 11:00 мск

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В Турции 24 человека погибли и сотни пострадали в аварии с поездом

Фото: www.hurriyet.com.tr

В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, 24 человека погибли, более 300 получили различные травмы. Вероятно, причиной крушения стала неисправность железнодорожного полотна.

Авария произошла накануне у города Текирдаг в европейской части Турции. Поезд следовал из Капыкуле в Стамбул, сообщает газета Hürriyet. Пять вагонов слетели с рельсов и опрокинулись.

Спасательная операция осложнялась тем, что подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья. Эвакуация тяжелораненых проводилась с помощью вертолетов и тракторов.

Ранее сообщалось о 10 погибших, к окончанию поисково-спасательных работ на месте происшествия число жертв увеличилось до 24. По словам министра здравоохранения Турции Ахмета Демиршана, в больницы доставлены 318 человек, 194 из них были выписаны после осмотра на амбулаторное лечение, 124 пострадавших госпитализированы.

Вице-премьер Реджеп Акдаг озвучил предварительную версию, согласно которой причиной крушения стала просадка грунта под железной дорогой из-за размыва насыпи, которую подмыло прошедшими ливневыми дождями.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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