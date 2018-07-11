США определились с товарами из Китая для повышения пошлин. Пекин ответит зеркально

В США обнародован новый список товаров китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд, которые будут обложены дополнительной таможенной пошлиной в 10%. «Уже около года администрация Трампа вежливо предлагала Китаю прекратить несправедливую практику в торговых отношениях, открыть свои рынки, включиться в подлинную рыночную конкуренцию. Вместо того, чтобы отреагировать на наши законные озабоченности, Китай предпринял ответные меры против американских товаров», – завил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Обновленные тарифы затронут тысячи наименований произведенных в Китае товаров. Речь идет о продуктах питания, табачной продукции, химических товарах, угле, стали, алюминии, автомобильных покрышках, мебели, изделиях из дерева, кормах для животных, коврах, велосипедах и других товарах, отмечает «Интерфакс».

Ранее Трамп выступал с угрозами о введении в конечном итоге пошлин на товары китайского экспорта стоимостью в $500 млрд. Новые тарифы вступят в силу не ранее, чем через два месяца после публикации списка. Первая партия товаров, поставляемая Китаем в США на сумму в $34 млрд, уже попала под 25-процентные пошлины на минувшей неделе. Китай принял зеркальные меры в отношении американских поставок.

Министерство торговли Китая считает планы США по введению 10-процентных тарифов на китайские товары на $200 млрд совершенно неприемлемыми, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства. В нем уточняется, что эти действия США наносят ущерб интересам Америки, Китая и всего остального мира.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.07.18

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