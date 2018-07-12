МИД РФ: НАТО – «бесполезный военный блок»

Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на итоговое заявление саммита НАТО, назвав Североатлантический альянс «бесполезным военным блоком». «Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее участники саммита заявили о «провокационной деятельности» России у границ альянса. Кроме того, НАТО обвинил Россию в «развертывании современных ракет двойного назначения в Калининграде», а также указал на якобы «неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму».

В Совете Федерации все обвинения военного блока в адрес России назвали абсурдными. «Вдумайтесь, что заявил саммит. Есть ли еще границы у этого абсурда?» – написал глава международного комитета Константин Косачев на своей странице в Facebook.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что альянс вынашивает агрессивные планы у границ России. По его словам, это не может не настораживать. По его словам, Североатлантический альянс собирается увеличивать военные расходы, что говорит об увеличении его потенциала.

«Конечно, в том числе и приглашение Азербайджана на саммит НАТО тоже говорит о том, что (предпринимается. – прим. ред.) попытка расширить свое влияние и присутствие (у российских границ. – прим. ред.)», – сказал политик. Парламентарий подчеркнул, что саммит еще раз показывает деструктивный подход во взаимоотношениях между Россией и странами НАТО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.18

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