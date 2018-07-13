McDonald's обвинили в отравлении салатами сотни человек

Почти 100 человек отравились, предположительно, салатами, которые приобрели в сети ресторанов быстрого питания McDonald's в американском штате Иллинойс, сообщает местный департамент здравоохранения.

Сообщается, что с середины мая в штате было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis. «Предварительное расследование показывает связь (инфекции – прим. ред.) с потреблением салатов в ресторанах McDonald's», – говорится в заявлении.

Кроме того, в департаменте не исключили, что в штате могут существовать другие источники инфекции. Как передает РИА «Новости», руководство McDonald's сотрудничает с санитарными службами штата, а подозрительные салаты решено исключить из меню ресторанов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.07.18

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