Производитель косметики заплатит огромный штраф за продукцию, вызывающую рак

Суд американского штата Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson (J&J) выплатить штраф в размере около 4,7 млрд долларов 22 женщинам, которые утверждают, что заболели раком, используя косметическую продукцию компании.

По данным агентства Bloomberg, сумма компенсации является в США шестой по величине выплатой по делам о некачественной продукции. Ранее J&J выплатила больной раком женщине более 400 млн долларов.

Истицы заявили, что содержащаяся в тальке производства J&J асбестовая пыль может спровоцировать рак яичников. Суд присяжных встал на сторону женщин.

Однако в корпорации не согласны с вердиктом и собираются его оспорить. Johnson & Johnson продолжает настаивать на том, что продукция компании абсолютно безопасна для здоровья.

Сент-Луис, Служба информации РИА «Новый День»

Сент-Луис. Другие новости 13.07.18

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