Опасная присыпка: больная раком американка отсудила у J&J рекордные $110 миллионов

Публикации за 05.05.17

Заболевшая раком американка обсудила у Johnson & Johnson (J&J) рекордную компенсацию в размере 110 млн долларов. Женщина смогла доказать, что онкозаболевание спровоцировало многолетнее использование присыпкой, произведенной данной компанией, передает Рейтер.

По словам жительницы штата Вирджиния, она пользовалась присыпкой с тальком производства J&J ежедневно на протяжении 40 лет. В 2012 году врачи диагностировали у потерпевшей рак яичников, который затем распространился на печень. Сейчас женщина проходит курс химиотерапии.

Представители косметической компании заявили, что сочувствуют заболевшей, однако намерены обжаловать вердикт суда и продолжают настаивать на безопасности присыпки.

Стоит отметить, что это уже третий суд, проигранный J&J. Всего против компании было подано 2,4 тыс. подобных исков.

Ранее J&J уже оказывался в центре скандала: в феврале 2016 года родственники умершей от рака женщины отсудили у компании 62 млн долларов. Жаклин Фокс из Миссури тоже длительное время пользовалась присыпкой бренда и скончалась от рака яичников. Женщина сама подала иск в суд, но до его окончания не дожила – компенсацию получили ее близкие. В мае 2016 года суд присудил 55 млн долларов женщине, также заболевшей раком яичников после использования продукции компании.

Москва, Светлана Петрова

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