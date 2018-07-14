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Суббота, 14 июля 2018, 11:28 мск

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США намерены стать лидерами по нефтедобыче

США намерены восстановить лидерство по объемам нефтедобычи уже в будущем году. Так, министерство энергетики страны намерено уже в следующем году достигнуть уровня добычи в 11,8 млн баррелей в сутки, сообщает CBS News.

В 2017 году, например, США производили около 9,4 млн баррелей нефти в сутки. При этом Соединенные Штаты лидировали в мировой нефтедобычи до 1974 года, пока пальма первенства не перешла Советскому союзу.

Ранее СМИ сообщили, что США изучают возможность использования своего нефтяного резерва. Отмечалось, что с помощью своих резервов Вашингтон намерен стабилизировать нефтяной рынок.

Вшингтон, Иван Гридин

Вшингтон. Другие новости 13.07.18

Источник: Путин выпустит Сенцова до встречи с Трампом под финал мундиаля. / Трамп: Я бы не отдал Крым России. / Китай резко ответил США на обвинения в краже интеллектуальной собственности. Читать дальше

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