США намерены стать лидерами по нефтедобыче

США намерены восстановить лидерство по объемам нефтедобычи уже в будущем году. Так, министерство энергетики страны намерено уже в следующем году достигнуть уровня добычи в 11,8 млн баррелей в сутки, сообщает CBS News.

В 2017 году, например, США производили около 9,4 млн баррелей нефти в сутки. При этом Соединенные Штаты лидировали в мировой нефтедобычи до 1974 года, пока пальма первенства не перешла Советскому союзу.

Ранее СМИ сообщили, что США изучают возможность использования своего нефтяного резерва. Отмечалось, что с помощью своих резервов Вашингтон намерен стабилизировать нефтяной рынок.

Вшингтон, Иван Гридин

Вшингтон. Другие новости 13.07.18

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