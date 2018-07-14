Южная Корея испугалась российских ракетоносцев

Чиновники министерства национальной обороны Южной Кореи вызвали российского военного атташе Андрея Фалилеева в связи с якобы имевшими место несанкционированными пролетами российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, сообщает «Ренхап».

«Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии», – говорится в сообщении. Там также добавили, что инциденты подобного рода могут привести к столкновению в воздухе.

«Мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения», – говорится в заявлении властей. Ранее Минобороны РФ сообщило, что южнокорейские и японские истребители сопровождали два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, которые выполняли плановый полет над Японским и Желтым морями. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 14.07.18

Россельхознадзор обвинил Белоруссию в поставках нитратного молока. / США намерены стать лидерами по нефтедобыче. / Источник: Путин выпустит Сенцова до встречи с Трампом под финал мундиаля. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»