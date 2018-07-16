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Понедельник, 16 июля 2018, 12:44 мск

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Французы отпраздновали победу на ЧМ-2018 массовыми беспорядками

Во Франции произошли массовые беспорядки. Таким образом французы отпраздновали победу национальной сборной над командой Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу со счетом 4:2. О столкновениях с хулиганами сообщили полицейские.

Так, массовые беспорядки произошли ночью в районе Елисейских полей, где собрались сотни тысяч фанатов. По сообщению газеты «Фигаро», поначалу атмосфера была праздничной, однако ближе к ночи в дело вступили хулиганы, начавшие забрасывать камнями и бутылками полицейских, а иногда и прохожих. В итоге, по предварительным данным, семь человек были задержаны. Несколько магазинов в центре Парижа были разграблены. Кроме того, поступила информация о случаях поджогов автомобилей.

Курьезный случай произошел на Елисейских полях у магазина, в котором продается атрибутика футбольного клуба ПСЖ. По сообщению «Фигаро», группа вандалов попыталась вломиться туда, однако в итоге встретила сопротивление не только стражей порядка, но и многочисленных болельщиков столичной команды. Не обошлось без инцидентов и в Марселе. Двое сотрудников полиции получили травмы во время столкновений с хулиганами, 10 человек задержаны. Беспорядки также зафиксированы в Лионе, Руане, Гренобле и ряде других городов.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 16.07.18

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Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

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