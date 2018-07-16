Трамп: Отношения с Москвой испортились из-за многолетней тупости США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Москвы никогда не были хуже из-за «многолетней глупости» с американской стороны. «Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм», – написал американский лидер в Twitter.

Сегодня, 16 июля, в президентском дворце в Хельсинки состоится встреча Трампа с главой России Владимиром Путиным. В Кремле сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном, передает RT. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «с нетерпением» ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.

Трамп заявил, что не ожидает серьезных прорывов от встречи с Владимиром Путиным. По его словам, важен сам факт встречи. «Я еду на встречу в Хельсинки, не ожидая многого. У меня невысокие ожидания от этого саммита», – заявил Трамп в интервью телеканалу CBS в преддверии поездки в столицу Финляндии.

На вопрос журналиста, какие он поставил перед собой задачи, глава Белого дома ответил, что сможет рассказать об этом уже после саммита. При этом он заверил, что из простого разговора между двумя лидерами не может получиться ничего плохого. «Я думаю, что просто хорошо – встретиться. Я верю в личное общение. Считаю, что и с главой КНДР Ким Чен Ыном получилась хорошая встреча, с руководителем Китая она получилась действительно хорошей. Плохого ничего быть не может, а кто знает – может, и что-то хорошее получится извлечь из таких разговоров», – объяснил Трамп.

Ранее Путин и Трамп уже встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы. В ноябре Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

Мероприятие в Хельсинки станет первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к саммитам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.07.18

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