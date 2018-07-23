Житель Канады открыл огонь по людям на улице, есть погибшие

В канадском Торонто мужчина устроил стрельбу. По последним данным, различные ранения получили 13 человек, одна женщина скончалась. Стрелявший погиб.

Инцидент произошел на востоке города, в этом районе множество кафе, ресторанов и магазинов. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых один за другим раздаются выстрелы. По словам свидетелей, в общей сложности прозвучало около 25 выстрелов.

В официальном Twitter-аккаунте полиции сообщается о 13 пострадавших, в том числе о ребенке, который находится в критическом состоянии. Одна женщина в результате полученного ранения скончалась. Подозреваемый мертв.

Местные СМИ отмечают, что преступника застрелили полицейские, другие пишут, что мужчина покончил с собой.

Правоохранители обратились за помощью к владельцам ресторанов, которые находятся в зоне происшествия. Стражи порядка просят предоставить видео с камер наблюдения. Расследование случившегося продолжается.

Торонто, Служба информации РИА «Новый День»

Торонто. Другие новости 22.07.18

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