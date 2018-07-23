Число жертв стрелка в Канаде выросло до двух

Правоохранители сообщили еще об одном человеке, который погиб в Торонто. Различные ранения получили 12 человек. Полиция не исключают версию теракта.

Инцидент произошел сегодня на востоке города, в этом районе множество кафе, ресторанов и магазинов. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на которых один за другим раздаются выстрелы. По словам свидетелей, в общей сложности прозвучало около 25 выстрелов.

Ранее полиция сообщала о погибшей женщине, сейчас стало известно еще об одной жертве. Открывший огонь по прохожим мужчина также погиб в перестрелке с полицейскими. Он оказал сопротивление на требование сложить оружие, пишет FoxNews.

Следователи не исключают версию о террористическом акте. Однако пока никаких подробностей расследования не разглашается.

Торонто, Служба информации РИА «Новый День»

Торонто. Другие новости 23.07.18

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