Сенатор и экс-астронавт: Трамп поставил полет на Марс под угрозу

Сенатор конгресса США от штата Флорида, астронавт Билл Нельсон выразил обеспокоенность, что нынешний бюджет НАСА на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возобновлении лунной программы не позволит осуществить высадку людей на Марс раньше 20150 года. Он также высказал сомнения, что американцы вообще смогут оказаться на Красной планете, пишет Phys.org.

Ранее Вашингтон декларировал, что намерен отправить астронавтов на Марс к 2030 году. Тем не менее, у НАСА до сих пор нет подробного плана, разработка которого уже просрочена на семь месяцев. Одной из причин является то, что Трамп загорелся идеей осваивать Луну, которая могла бы стать площадкой для освоения технологий запуска аппаратов на Марс. Стоит отметить, что предыдущий президент США Барак Обама отменил космическую программу «Созвездие», предусматривающую пилотируемые полеты на Луну, объяснив решение необходимостью сосредоточиться на Марсе.

Другой проблемой является нехватка финансирования. В 2009 году комиссия Огустина, созданная для рассмотрения проблем в отрасли пилотируемых космических полетов, заявила, что для отправки человека на Луну или Марс бюджет НАСА необходимо увеличить на 3 млрд долларов. Хотя была предпринята разработка космической программы, предусматривающей меньшие затраты, Национальная академия наук подсчитала, что в этом случае полет на Марс состоится не ранее 2050 года, напоминает «Лента.ру».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.07.18

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