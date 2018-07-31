Трамп решил наводнить Европу американским СПГ

Евросоюз рассматривает возможность строительства терминалов для закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщил американский лидер Дональд Трамп. По мнению экспертов, действия США на различных рынках противоречат нормам ВТО.

«Мы (американцы, – прим. ред.) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов», – сказал Трамп, добавив, что затраты по возведению этих объектов понесет ЕС.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером получил несколько уступок от Брюсселя во избежание торговой войны. «Брюссель согласился рассмотреть увеличение экспорта сжиженного природного газа из США, понизить промышленные пошлины, привести в соответствие нормативы по продуктам медицинского применения, а также увеличить импорт соевых бобов», – пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника ЕС.

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, последние действия США на различных рынках слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО. «Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые он давал, когда был кандидатом в президенты. Пока это у него вполне получается. Правда, это выполнение его предвыборных обещаний слабо соотносится с международным правом и нормами Всемирной торговой организации», – приводит его слова радио Sputnik.

Заявление Трампа о строительстве терминалов носит скорее политический характер, чем экономический, так как оно очень похоже на объявление намерения агрессивного поглощения рынка, считает эксперт. «Он как бы не оставляет странам Европы выбора – чей именно газ им покупать. В связи с чем возникает вопрос о правомерности подобных действий», – считает Алексей Мухин.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.07.18

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