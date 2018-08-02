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Четверг, 2 августа 2018, 11:00 мск

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Госдеп одобрил удаление сомнительных аккаунтов в Facebook

Госдеп приветствовал решение компании Facebook об удалении нескольких аккаунтов, управляемых из-за пределов США. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт в Twitter.

Госдеп одобрил удаление сомнительных аккаунтов в Facebook

По ее словам, удаленные аккаунты разжигали «рознь и насилие» в США. «Мы призываем все технологические компании применить такой же подход к этой проблеме», – написала Хизер Науэрт. Ранее руководство Facebook уведомило американские власти, что выявило и удалило десятки аккаунтов, которые отличались «скоординированным недостоверным поведением».

Известно, что из Facebook и Instagram было удалено 32 страницы и аккаунта. По словам руководства соцсети, данные страницы обманывали пользователей, а ведущие их лица скрывали свои личные данные и цели действий.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.08.18

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