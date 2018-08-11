В США суицидник угнал и разбил пассажирский самолет

Сотрудник службы наземного обслуживания авиакомпании Horizon Air совершил несанкционированный вылет из международного аэропорта Сиэтла, сообщили в головной компании Alaska Airlines.

В частности, в авиакомпании заявили, что вылет самолета Horizon Q400 без разрешения со стороны международного аэропорта Сиэтл/Такома в 20:00 10 августа ответственен сотрудник наземной службы, нанятый на работу в Horizon Air.

Ранее местные СМИ сообщили, что 29-летний молодой человек угнал самолет. ПО документам, он , проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту. Имя мужчины авиакомпания не разглашает. По данным газеты Seattle Times, после угона авиадиспетчеры обращались к нему «Рич» и «Ричард».

Установлено, что сотрудник авиакомпании произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома. Борт был без пассажиров, а сам инцидент не связан с терроризмом. Предполагается, что угон самолета был совершен с суицидальными намерениями. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.08.18

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