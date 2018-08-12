Пять стран поделили Каспий, спустя 22 года

Главы пяти стран подписали документ, определяющий правовой статус Каспийского моря. Вопрос был подвешен 22 года. Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении в Актау подписал Конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы Ирана Хасана Роухани, документ, который обсуждался 22 года, создает основу для создания линий разграничения дна и недр, на основе которой в будущем будет определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне.

Страны оговорили правила осуществления судоходства, рыболовства, научные исследования и условия прокладки магистральных трубопроводов. Теперь каждая страна установит свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также рыболовную зону, которая будет к ним прилегать. Также страны определят общий допустимый улов и распределят его на национальные квоты.

Кроме того был подписан документ о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и транспорте, а также в вопросе транспорта. В частности, договорились о привлечении дополнительных транспортных грузопотоков, развитии регулярных пассажирских перевозок, создании логистических центров.

Не обошлось и без вопросов обороны. Был заключен договор о взаимодействии в военной сфере. Стороны договорились о запрете на строительство на берегах Каспия иностранных военных баз, а также об установлении монополии на любое мореплавание исключительно под флагами пяти подписавших конвенцию стран.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.08.18

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