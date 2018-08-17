Пентагон заподозрил Китай в подготовке масштабного удара по США и союзникам

Пентагон после десяти лет раздумий заявил о подозрениях в отношении Китая, который якобы готовит широкомасштабный удар по США. Выводы были сделаны на основании того, что последние годы Пекин проводит все больше тренировочных полетов стратегической авиации, чтобы «вероятно нанести удары» по США и их союзникам. Заявление содержится в докладе Министерства обороны США о Вооруженных силах Китая, который опубликован на сайте Пентагона.

Из заявления следует, что Народно-освободительная армия Китая наращивает возможности для «поражения целей удаленных от КНР насколько это возможно». «За последние три года она расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложных морских участках, и, вероятно, тренируется для нанесения ударов по США и ее союзникам», – говорится в докладе.

Американские военачальники считают, что КНР учится наносить удары по военным базам и американским вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам. «Такие полеты, также могут быть использованы, чтобы подать стратегический сигнал региональным государствам, но пока неясно, какой именно», – говорится в докладе.

Агентство Reuters напоминает, что в 2018 году Китай проводил военные учения, в рамках которых бомбардировщики совершали посадку на спорных островах в Южно-Китайском море. В начале августа госсекретарь США Мак Помпео говорил о своей озабоченности милитаризацией данного региона.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.08.18

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