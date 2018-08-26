В США скончался сенатор Джон Маккейн

В США в возрасте 81 года скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Законодатель были известен своей жесткой позицией по отношению к России и критиковал политический курс Вашингтона.

В прошлом году у Маккейна обнаружили глиобластому – агрессивную форму опухоли мозга. Недавно он отказался от лечения. По данным The Hill, сенатор умер в окружении родных в своем доме.

Маккейн родился в семье военного и впоследствии стал пилотом штурмовика. Во время войны во Вьетнаме он попал в плен и пробыл в заключении более пяти лет. В плену Маккейн повергся пыткам, поэтому, став политиком, он добился принятия поправки, которая осуждает применение насилия к военнопленным.

Сенатор всегда очень жестко отзывался о России и осуждал слишком мягкую, по его мнению, политику США в отношении Москвы. Дошло даже до того, что незадолго до смерти он запретил приглашать на свои похороны действующего президента Дональда Трампа.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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