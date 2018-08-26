российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 26 августа 2018, 08:42 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В США скончался сенатор Джон Маккейн

Фото: Reuters

В США в возрасте 81 года скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Законодатель были известен своей жесткой позицией по отношению к России и критиковал политический курс Вашингтона.

В прошлом году у Маккейна обнаружили глиобластому – агрессивную форму опухоли мозга. Недавно он отказался от лечения. По данным The Hill, сенатор умер в окружении родных в своем доме.

Маккейн родился в семье военного и впоследствии стал пилотом штурмовика. Во время войны во Вьетнаме он попал в плен и пробыл в заключении более пяти лет. В плену Маккейн повергся пыткам, поэтому, став политиком, он добился принятия поправки, которая осуждает применение насилия к военнопленным.

Сенатор всегда очень жестко отзывался о России и осуждал слишком мягкую, по его мнению, политику США в отношении Москвы. Дошло даже до того, что незадолго до смерти он запретил приглашать на свои похороны действующего президента Дональда Трампа.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 25.08.18

В Европе полиция перехватила 2 тонны кокаина с логотипом «Единой России». / В Сирии готовят очередную инсценировку применения химического оружия. / В Китае пожар унес жизни 18 человек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / США

В Сирии готовят очередную инсценировку применения химического оружия

США перестали получать информацию от своих разведчиков в Москве

Песков разъяснил принципы ответа на новые санкции США

Актера Кевина Спейси обвинили в очередном изнасиловании

Google вновь обвинили в слежке

СМИ: Россия готовит операцию по поиску в море ракеты с ядерной установкой

Турция заявила о сотрудничестве с Россией в ВТО против США

Пентагон заподозрил Китай в подготовке масштабного удара по США и союзникам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,

Новости партнеров