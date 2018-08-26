Землетрясение в Иране: два человека погибли, пострадали более 230

Сегодня ночью в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. По предварительным данным, пострадали более 230 человек, двое погибли.

Подземные толчки зафиксированы в провинции Керманшах на границе с Ираком. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 8 км, в 87,8 км к северо-западу от города Керманшах, в котором проживают более 600 тысяч человек, передает агентство Mehr.

В настоящее время есть информация о двоих погибших – это 70-летний мужчина и беременная женщина, возраст которой не уточняется.

Ночью люди в панике покидали свои жилища. 232 человека получили различные травмы. Как сообщил губернатор провинции Хушан Базванд, на данный момент госпитализированы 90 человек, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составила от 5,9 до 6,1. Подземные толчки ощущались даже в столице Ирака Багдаде.

Тегеран, Служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 26.08.18

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