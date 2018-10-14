Трамп признал отставание США от России и Китая в создании космических войск

США отстали от России и Китая в сфере создания космических войск. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями на митинге в штате Кентукки, передает телеканал Fox News.

«По моему указу Пентагон сейчас работает над созданием шестого вида войск в американских вооруженных силах – Космических сил. Китай уже приступил к этому, Россия уже начала создавать космические войска. Но у нас – самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее на свете снаряжение, мы делаем лучшие ракеты, танки и корабли в мире», – добавил Трамп.

Как писал «Новый День», в июне американский лидер распорядился сформировать отдельный род войск – Военно-космические силы. По его словам, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены плестись за Россией и Китаем. Впрочем, как отмечает РИА «Новости» в подписанный оборонный бюджет на 2019 финансовый год эти изменения не вошли. Планируется, что средства на создание ВКС включат в бюджет-2020.

Ряд экспертов, в том числе из числа бывших руководителей Пентагона, уже высказали сомнения в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США существуют уже много лет в составе ВВС и Стратегического командования. Сейчас международные договоры запрещают размещать в космосе только оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна страна из имеющих доступ к космическим технологиям официально не размещала какое-либо вооружение в космосе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.10.18

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