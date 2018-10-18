Депутат Госдумы Резник избежал тюрьмы: испанский суд оправдал фигурантов дела «русской мафии»

Национальный высокий суд Испании вынес оправдательный приговор по делу о «русской мафии», фигурантами которого были 17 человек, в том числе депутат Госдумы Владислав Резник. Суд решил, что представленных прокуратурой доказательств их связи с Тамбовской и Малышевской ОПГ, а также участии в отмывании денег, полученных незаконным путем, недостаточно, сообщает испанское издание El Mundo.

Расследование дела продолжалось 11 лет. Слушания в Национальном суде Испании начались в конце февраля этого года. Фигурантов обвиняли в отмывании денег в период с 1990-х по начало 2000-х годов через создание компаний, на которые приобретали недвижимость. По версии прокуратуры, средства переводились на счета фирм из РФ и других стран, а сами компании перепродавались, напоминает РИА «Новости». Сделки проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а «отмытые» деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны.

Из 27 обвиняемых перед судом предстали 17. Предполагаемые лидеры группировки Геннадий Петров и Александр Малышев находятся в розыске. По мнению обвинителей, отбыв наказание в России, они перебрались в Испанию, где в 90-е с соучастниками занялись отмыванием денег.

Отметим, что в феврале текущего года на судебные слушания прибыл Резник. Он заявил журналистам, что считает себя невиновным и доверяет испанскому правосудию.

Прокуратура требовала для большинства подсудимых, в том числе и Резника, по 5,6 лет лишения свободы со штрафом в 100 млн евро.

Как сообщал «Новый День», масштабное дело «русской мафии» в Испании стало достоянием общественности после проведенной в 2008 году масштабной полицейской операции «Тройка». В Испании тогда были арестованы несколько граждан РФ.

Лидер «тамбовской» группировки Геннадий Петров среди прочего обвиняется в отмывании около 50 миллионов евро, полученных от незаконной деятельности в России. Он был задержан испанскими властями в 2008 году. В 2010 году Петрова выпустили под залог. В 2012 году лидер ОПГ получил разрешение выехать в Россию, где бесследно исчез.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.18

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